Музей счастья: кругосветное путешествие в себя

«Счастье – это когда тебя понимают», гласит ставшая мемом фраза. В новосибирском Музее счастья посетителям стараются помочь понять свои желания и напомнить о том, о чем человек не задумывается каждый день.

За пять минут настрой человека не изменишь, отлично понимают Ирина Некрасова и Юрий Дремин — создатели музея. Поэтому сюда нельзя «заскочить» как в лавку с сувенирами, каждый посетитель должен пройти все круги счастья.

Счастье в чемодане

Ирина и Юрий познакомились 20 лет назад — судьба свела их вместе в Ижевске, где их посадили рядом в жюри музыкального конкурса «Зори Отечества». Его придумала и до сих проводит подруга Ирины. Второй встречей стала трехчасовая прогулка по Екатеринбургу.

На случай дождя у них был с собой красный зонтик. «Наш алый парус», — называет его Ирина и показывает: зонт, ставший для них символом счастья, теперь занимает почетное место в музее.

Каждый может пришить на зонтик пуговицу и загадать желание — придумали они и брали зонтик с горшочком пуговиц в поездки. Есть на нем пуговицы их друзей из Сербии, где они побывали 15 лет назад, а одну пришила актриса Наталья Андрейченко — нечаянно встреченная в Москве в мастерской у художника.

Ирина и Юрий «волонтерили» в новосибирском Музее Солнца, а затем придумали свой арт-проект – Музей счастья. Чтобы объединить людей и чтобы их порадовать, говорят они.

«Друзья сразу отреагировали: конечно, в нашей стране счастье только в музее и можно увидеть», — весело вспоминает Ирина, поскольку уверена: счастье не в музеях, а в людях. Только это радостное и приподнятое состояние вызывают разные вещи.

Поначалу весь музей помещался в чемодане. Первыми экспонатами стали обережная куколка Счастливица с длинной косой, парная кукла Неразлучники и, конечно, подкова.

«Подкову труднее всего было заполучить, — объясняет Юрий. — Ведь, чтобы она счастье приносила, ее нельзя купить, получить в подарок или украсть, подкову нужно самому найти. Сейчас это не так просто, ведь лошадей мало и подковы они теряют редко, но я проявил упорство — нашел».

На кукле Счастливице наши бабушки загадывали желание, а Неразлучников дарили молодоженам на свадьбу. «Это символ счастливой семейной жизни, — поясняет Ирина. — Они неразрывно связаны, но у каждого есть свое пространство, и, что очень важно для семейного счастья, они смотрят в одну сторону».

Юрий и Ирина коллекционируют ассоциации, все что связано со счастьем. Поговорки, высказывания, слова, символы, знаки — со всего света. В музее множество экспонатов — это подарки, сделанные с любовью и благодарностью.

Чего стоит огромная кошка, которую сделали дети с ограниченными возможностями здоровья из Свердловской области. Они с воспитателями побывали в Музее и после этого предложили: «Пусть наша кошка живет у вас».

Круги счастья

В музее положены экскурсоводы и их роль выполняют Ирина и Юрий. Скучать посетителям они не дают. В программе — кругосветное путешествие под аккомпанемент музыкальных инструментов из разных уголков мира, песни, «обнимашки», загадывание желаний, получение добрых пожеланий, заглядывание в прошлое и будущее.

«Погружение в разные виды счастья» — так это называется. Для кого-то счастье — музыка, для кого-то — путешествия, ностальгическое прошлое, для других — семья или работа. Посетители должны примерить на себя их все и выбрать то, что дарит им хорошее настроение. Экскурсоводы словно подбирают к ним ключик и одновременно создают волшебную атмосферу — как в сказочном детском спектакле. Гостям дарят эмоции и получают ответную волну.

Один из центральных экспонатов музея — карта мира, на которой материки собраны из человеческих лиц. Эту карту подарила путешественница и художник из Сиэтла Кэрел Хилтнер — она проездом была в Новосибирске, познакомилась с Ириной и Юрием, и одной из первых узнала о их идее создать Музей счастья.

Другой путешественник, Анатолий Кулик, на катамаране совершал в 2012 году кругосветное путешествие и взял с собой эту карту на последний этап — по Тихому океану. Он посетил 40 стран, а с собой у него были «Кусочки счастья» — фирменный подарок музея, а теперь такие есть у королевы островов Кука, президента французский Полинезии, мэра Сингапура и премьер-министра государства Тонго.

Дом с историей

Счастье — это мечта, а ее приходится порой долго ждать. Ирина и Юрий придумали прибор — «Ускоритель сбычи мечт». У него два отделения. В одно посетители кладут записанную на бумажку мечту и трижды крутят колесико — так они ее приближают. А во втором отделении посетители берут себе другую бумажку — с пожеланием. Ее оставил кто-то из прежних посетителей — так незнакомые люди через музей передают друг другу добрые пожелания.

А куда попадают бумажки с мечтами? Юрий достает с полки большой чемодан и открывает его — в нем собраны мечты всех посетителей музея за 15 лет!

«Все 15 лет ни один посетитель не ушел из музея без подарка, — рассказывает Ирина. — Все получают "Кусочек счастья" — сувенир с домашним заданием».

Флейты дождя от Юрия Дремина

Сувениры, как и многие экспонаты, сделаны руками Юрия, особенно впечатляет коллекция разнообразных флейт дождя. А началась она с несчастья — Ирина случайно сломала первую флейту, которую им в подарок привезли из Южной Америки.

Юрий посмотрел, как инструмент устроен, а потом сам научился делать флейты и даже проводит мастер-классы по их созданию. Прямо по поговорке: не было бы счастья — да несчастье помогло.

Ирина и Юрий выбирают для своего музея помещения с историей. Раньше он находился на улице 1905 года в доме, где жил глава советского правительства Алексей Косыгин — его имя связано с Новосибирском. Сейчас музей находится на Щетинкина, 62.

«Арестный дом вместимостью до 100 арестованных был оборудован на улице Барнаульской, 40 (ныне Щетинкина, 62) в 1915 году. Здесь же было городское управление полиции, — рассказал историк Константин Голодяев. — В июне 1918-го в доме содержались руководители исполкома партии большевиков, арестованные после контрреволюционного переворота».

На вопрос, не смущает ли мрачная история дома, Юрий отвечает, что не стены плохи, их люди наполняют: «Надеюсь, мы нашли этой комнате лучшее применение. Комната счастья — это же как у Стругацких в "Пикнике на обочине", ее ищет главный герой и в конце, на пороге он загадывает: "Счастья для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"».

Когда в пандемию работу всех культурных организаций на год остановили, Ирина и Юрий думали музей закрыть, но его спасли друзья и посетители — скинулись и оплатили накопившуюся аренду.