Microsoft развеяла слухи о новом поколении Xbox

Корпорация Microsoft прокомментировала слухи о том, что Xbox откажется от следующего поколения консолей в пользую облачного гейминга. Официальный комментарий компании опубликовало издание Windows Сentral.

«Мы активно инвестируем в наши будущие консоли и устройства, разработанные, спроектированные и произведенные Xbox. Более подробную информацию можно найти в нашем объявлении о сотрудничестве с AMD», – цитирует издание ответ пресс-службы Microsoft.

Слух о том, что корпорация скорректировала планы и намерена отменить выпуск консолей Xbox следующего поколения распространил инсайдер SneakersSO, ранее публиковавший достоверную информацию из стана Microsoft.

По словам источника, вместо выпуска «железа», компания сосредоточится на развитии сервиcа Xbox Cloud Gaming, позволяющего запускать игры на различных устройствах через облако.

SneakersSO также сообщил о новой волне сокращений сотрудников, которую корпорация готовит в начале 2026 года. Эту информацию пресс-служба Microsoft опровергать не стала.