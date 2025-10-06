НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

Microsoft развеяла слухи о новом поколении Xbox

Источник:
Windows Сentral
224 0

Корпорация Microsoft прокомментировала слухи о том, что Xbox откажется от следующего поколения консолей в пользую облачного гейминга. Официальный комментарий компании опубликовало издание Windows Сentral.

«Мы активно инвестируем в наши будущие консоли и устройства, разработанные, спроектированные и произведенные Xbox. Более подробную информацию можно найти в нашем объявлении о сотрудничестве с AMD», – цитирует издание ответ пресс-службы Microsoft.

Слух о том, что корпорация скорректировала планы и намерена отменить выпуск консолей Xbox следующего поколения распространил инсайдер SneakersSO, ранее публиковавший достоверную информацию из стана Microsoft.

Портативки Xbox Ally поступят в продажу в октябре

По словам источника, вместо выпуска «железа», компания сосредоточится на развитии сервиcа Xbox Cloud Gaming, позволяющего запускать игры на различных устройствах через облако.

SneakersSO также сообщил о новой волне сокращений сотрудников, которую корпорация готовит в начале 2026 года. Эту информацию пресс-служба Microsoft опровергать не стала.

Еще по теме
Самурайский экшен Ghost of Yotei вышел на PS5
Insomniac Games представила кровавый трейлер Marvel’s Wolverine
Хоррор Silent Hill f вышел на ПК и консолях
«Возвращение в Сайлент Хилл» официально покажут в России
смотреть все
Игры #Консоли
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запрещенную присадку вернут для борьбы с дефицитом бензина
Суд признал Штенгелова экстремистом и изъял холдинг в 497 миллиардов
Кадыров потребовал трибунала для генерала Шаманова
«Август»: за что ругают и хвалят фильм
Обсуждение (0)
Картина дня
Страны Балтии сорвали переговоры Запада с Россией перед СВО
Кадыров стал дважды героем Чечни
Киев опроверг мобилизацию кота
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

Молодец помогать фашне - зашквар!

Uynachalnica

Вероятно, за воспитание Адама, и назначения всех своих родственников на руководящие посты. Такого никому...

Uynachalnica

Вместо них очередную красную линию чертить!

andrei703333

Что толку инфляция все опередит, плюс пенсионеры от такого "качественной" не доживут до пенсии