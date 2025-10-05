Стоимость куриных яиц опустилась ниже уровня 2023 года

Стоимость куриных яиц снизилась до 84 рублей, что на 0,4% меньше, чем в 2023 году. В Минсельхозе объяснили, что на ценообразование влияет как рост объемов производимой продукции, так и сезонный фактор.

«Основной канал сбыта — торговые сети — продолжительное время проводили тендерные закупки на понижение цен, что вынуждало птицеводов реализовывать яйца по бросовым ценам ниже себестоимости», — сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «РуспродсоюзЙ Дмитрий Востриков.

Эксперт подчеркнул, что для избежания новых колебаний цен необходимо создать технологию, с помощью которой яйца можно будет дольше хранить, и развивать промышленную переработку.

Аналитики «Ценозавра» отметили, что на снижение стоимости также могло повлиять решение производителей нарастить объемы производства после резкого роста цен в 2023 году.