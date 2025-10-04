Продажи кокошников выросли более чем вдвое

Продажи кокошников на российских маркетплейсах Wildberries и Ozon выросли более чем вдвое в 2025 году, сообщили пресс-службы онлайн-ретейлеров.

«В текущем году их (кокошников) оборот вырос на 110% по сумме продаж и на 84% по проданным штукам по сравнению с январем — сентябрем прошлого года. Речь идет о сотнях тысяч проданных товаров на сотни миллионов рублей», — приводит ТАСС данные объединенной компании Wildberries и Russ.

Второе и третье места делят платки и платья в русском стиле. Их в 2025 году на маркетплейсе купили на 75% и 108% больше по обороту соответственно. При этом в натуральном выражении продажи платков выросли на 106%, а платьев на 75%.

По данным Ozon, продажи кокошников по состоянию на начало октября выросли в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года. Наиболее востребованными стали красные кокошники — их продажи выросли в 2,7 раза, белые — в 2,1 раза, и черные — в 1,5 раза.

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» заявил, что его очень радует, что русские девушки и девочки на мероприятиях начали носить кокошники и русские наряды.