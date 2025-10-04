НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Продажи кокошников выросли более чем вдвое

Источник:
Sibnet.ru
206 1
Анна Павлова в кокошнике
Фото: © Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО

Продажи кокошников на российских маркетплейсах Wildberries и Ozon выросли более чем вдвое в 2025 году, сообщили пресс-службы онлайн-ретейлеров.

«В текущем году их (кокошников) оборот вырос на 110% по сумме продаж и на 84% по проданным штукам по сравнению с январем — сентябрем прошлого года. Речь идет о сотнях тысяч проданных товаров на сотни миллионов рублей», — приводит ТАСС данные объединенной компании Wildberries и Russ.

Второе и третье места делят платки и платья в русском стиле. Их в 2025 году на маркетплейсе купили на 75% и 108% больше по обороту соответственно. При этом в натуральном выражении продажи платков выросли на 106%, а платьев на 75%.

По данным Ozon, продажи кокошников по состоянию на начало октября выросли в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года. Наиболее востребованными стали красные кокошники — их продажи выросли в 2,7 раза, белые — в 2,1 раза, и черные — в 1,5 раза.

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» заявил, что его очень радует, что русские девушки и девочки на мероприятиях начали носить кокошники и русские наряды.

Еще по теме
Россияне стали реже покупать украшения из золота и серебра
Wildberries запустил сервис «WB Книги»
Холодное лето обрушило продажи шашлыка
Депутат заявил о масштабной стелсфляции в магазинах
смотреть все
Экономика #Торговля #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зачем цифровой рубль потребителю
АвтоВАЗ перешел на четырехдневку
Запрещенную присадку вернут для борьбы с дефицитом бензина
Суд признал Штенгелова экстремистом и изъял холдинг в 497 миллиардов
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

atyasov78

И это высказывает урод с тремя классами образования! Который пацанов пленных расстреливал (ну может не...

No!

Зашибись. То есть - давайте гробить машины и пусть чаще покупают. Все в угоду дилеров и производителей.

Egorka72

Шаманов верно сказал, про "вышвыривание" Русского казачьего населения из Чечни. И очередная наглая попытка...

Uynachalnica

Все идет в строгом соответствии с планом!