Искусственный интеллект заставят читать отчеты чиновников

Искусственный интеллект научили читать многостраничные отчеты чиновников, чтобы ускорить анализ выполнения задач в государственном секторе, сообщил в пресс-службе Российского технологического университета (РТУ МИРЭА).

«Каждый день государственные системы получают сотни документов, подтверждающие выполнение мероприятий и показателей. Команда инженеров РТУ МИРЭА разработала инструмент, который за секунды просматривает многостраничные отчеты и помогает понять, достигнут ли требуемый результат», — цитирует ТАСС сообщение вуза.

Система — это большая языковая модель, она распознает текст, разбивает его на части, анализирует и формирует резюме. Оператору достаточно ввести на дисплее задание, которому посвящен отчет, и загрузить файл. Система сама проверит — есть ли в документе подтверждение выполнения задачи. В университете уточнили, что программа не заменяет аналитиков, а упрощает им работу.