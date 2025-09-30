Новосибирский астрофотограф снял красочное полярное сияние

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял полярное сияние, проявившееся в ночь на среду — видео он опубликовал в социальных сетях.

«Глазами было видно очень хорошо, и цвет был виден прекрасно. Снято в 30 километрах от Новосибирска, возле Жеребцово», — подписал видео Поляков.

Северное сияние вызвано слабой геомагнитной бурей, усилением солнечной активности и изменением характеристик солнечного ветра, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

По ее данным, с большой вероятностью возможно возвращение зоны сияний в средние широты вечером 30 сентября.