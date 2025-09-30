НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Новосибирский астрофотограф снял красочное полярное сияние

Источник:
Sibnet.ru
163 0

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял полярное сияние, проявившееся в ночь на среду — видео он опубликовал в социальных сетях.

«Глазами было видно очень хорошо, и цвет был виден прекрасно. Снято в 30 километрах от Новосибирска, возле Жеребцово», — подписал видео Поляков.

Северное сияние вызвано слабой геомагнитной бурей, усилением солнечной активности и изменением характеристик солнечного ветра, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

По ее данным, с большой вероятностью возможно возвращение зоны сияний в средние широты вечером 30 сентября.

Еще по теме
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Эксперт рассказал, как быстро выбраться из леса
Новый остров возник на Аляске благодаря глобальному потеплению
Когда приходит бабье лето
смотреть все
Жизнь #Природа #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин
Почему птицы летают клином
Ученые впервые зафиксировали оргию акул
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
45
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
31
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
30
Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты
28
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
25
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны