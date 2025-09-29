АвтоВАЗ перешел на четырехдневку

АвтоВАЗ ввел режим сокращенной четырехдневной рабочей недели, который может продлиться до шести месяцев, сообщил председатель первичной профсоюзной организации Сергей Зайцев.

Зайцев подтвердил «Интерфаксу» четырехдневку и отметил, что режим будет отменен при улучшении ситуации на авторынке,

«Возможное изменение режима работы обусловлено общими тенденциями на российском автомобильном рынке. Речь идет о высокой ключевой ставке и ужесточении требований регулятора к заемщикам по автокредитам», — сообщал АвтоВАЗ в июле, когда анонсировал возможный переход на сокращенный график производства.

Компания отмечала, что ввезено значительное количество автомобилей импортного производства (преимущественно в 2024 году), при этом «импортные бренды ведут политику ценового демпинга (их склад, оценочно, составляет около 400 тысяч нераспроданных автомобилей)».

КАМАЗ, ГАЗ и ЛиАЗ перешли на четырехдневную рабочую неделю летом. Все предприятия называли причины, как и АвтоВАЗ.