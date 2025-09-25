НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Онлайн-сервисам запретят списывать деньги за отмененные подписки

Источник:
Sibnet.ru
110 0

Депутаты Госдумы РФ приняли во втором и третьем чтениях поправки, касающиеся онлайн-подписок и их оплаты, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Одобренные изменения в статью 16 закона «О защите прав потребителей» запрещают онлайн-кинотеатрам и другим подписочным сервисам использовать банковские реквизиты пользователей, отказавшихся от подписок, для автоматического списания денег за продление услуг.

«Исполнитель обязан обеспечить прием отказа потребителя от использования при расчетах с потребителем ранее предоставленных потребителем реквизитов банковского счета или данных о его электронных средствах платежа, в том числе в электронной форме», — прописано в документе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил необходимость внесения поправок тем, что многие пользователи онлайн-сервисов сталкивались со списанием средств с их банковских карт, зачастую без каких-либо уведомлений, даже после отказа от подписок и испытывали сложности с отменой услуг.

Член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин уточнил, что после вступления поправок в силу стриминговым сервисам придется пересмотреть свои пользовательские соглашения и интерфейсы.

«Фактически это означает, что механика "отписки" от автоплатежей должна быть встроена в систему расчетов. Это затрагивает не только крупные международные платформы, но и российских игроков — от онлайн-кинотеатров до приложений с платным доступом к контенту», — цитирует парламентария агентство ТАСС.

В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Онлайн-кинотеатры резко подняли цену подписки в 2025 году


Еще по теме
Круглогодичный призыв принят в первом чтении
Минфин предложил повышение ставки НДС до 22%
Сенатор начал гонения на праворульные автомобили
Депутат предупредил о штрафах за коляски и велосипеды в подъезде
смотреть все
Жизнь #Законы #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Росавтодор» предложил сделать все дороги платными
Российская армия нанесла мощный удар по Украине
Вышла демоверсия новой игры от создателей «Смуты»
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Обсуждение (0)
Картина дня
ВСУ нанесли удар по центру Новороссийска
Игорь Краснов назначен председателем Верховного суда
Летнее тепло захватило Сибирь
Медведь убил пенсионерку у школы в столице Камчатки
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
32
Российские танки задали моду в мире
31
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
20
Российская армия нанесла мощный удар по Украине
14
Европа отказалась учитывать мнение России в вопросах гарантий Украине
13
«Росавтодор» предложил сделать все дороги платными