Онлайн-сервисам запретят списывать деньги за отмененные подписки

Депутаты Госдумы РФ приняли во втором и третьем чтениях поправки, касающиеся онлайн-подписок и их оплаты, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Одобренные изменения в статью 16 закона «О защите прав потребителей» запрещают онлайн-кинотеатрам и другим подписочным сервисам использовать банковские реквизиты пользователей, отказавшихся от подписок, для автоматического списания денег за продление услуг.

«Исполнитель обязан обеспечить прием отказа потребителя от использования при расчетах с потребителем ранее предоставленных потребителем реквизитов банковского счета или данных о его электронных средствах платежа, в том числе в электронной форме», — прописано в документе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил необходимость внесения поправок тем, что многие пользователи онлайн-сервисов сталкивались со списанием средств с их банковских карт, зачастую без каких-либо уведомлений, даже после отказа от подписок и испытывали сложности с отменой услуг.

Член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин уточнил, что после вступления поправок в силу стриминговым сервисам придется пересмотреть свои пользовательские соглашения и интерфейсы.

«Фактически это означает, что механика "отписки" от автоплатежей должна быть встроена в систему расчетов. Это затрагивает не только крупные международные платформы, но и российских игроков — от онлайн-кинотеатров до приложений с платным доступом к контенту», — цитирует парламентария агентство ТАСС.

В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.



