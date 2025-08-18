Онлайн-кинотеатры в России резко подняли цену подписки в 2025 году

Крупные российские онлайн-кинотеатры до 50% увеличили стоимость подписки в первом полугодии 2025 года, следует из данных информационно-аналитического агентства Telecom Daily.

«Кинопоиск» поднял стоимость подписки на 33% (до 399 рублей в месяц), Okko — на 50% (299 рублей), Kion — на 20% (299 рублей), Premier — на 33% (399 рублей), Wink — на 17% (349 рублей), пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство.

Онлайн-кинотеатры продали платных подписок на 70,7 миллиарда рублей, а рекламный сегмент принес им 2,9 миллиарда. Без учета партнерств и лицензирования объем рынка достиг 73,6 миллиарда рублей, увеличившись на 45% по отношению к аналогичному периоду 2024 года.

Сегмент лицензирования и партнерств уменьшился на 11%, и составил 10,2 миллиарда рублей. Здесь лидерами стали: «Кинопоиск» (29,3%), «Иви» (27,8%), Amediateka (15,8%). По подсчетам компании «ТМТ Консалтинг», объем рынка онлайн-кинотеатров за полгода составил 78,2 миллиарда.