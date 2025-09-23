НАВЕРХ
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили масштабное обновление

Sibnet.ru
Студия GSC Game World выпустила обновление 1.6 для шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Список изменений опубликован в Steam на странице проекта.

Ключевым нововведением патча под названием Night of the Hunter стало появление прибора ночного видения, которые значительно упрощают передвижение и сражения в условиях низкой освещенности.

Также в S.T.A.L.K.E.R. 2 появилось смещение оружия и возможность подбирать лут с убитых мутантов. Проведен ребаланс содержимого во всех схронах, улучшена оптимизация на уровне процессора, исправлены баги в поведении NPC, геймплее, квестах.

Игрокам стала доступна новая аномалия «Огненный шар» и уникальное оружие. Персонажи женского пола в игре получили больше уникальных лиц и причесок. 

