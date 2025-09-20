Видео снежного человека завирусилось в Сети

Пользователи Reddit принялись активно обсуждать видео 2023 года, на котором очевидцы запечатлели странное существо. Многие посчитали, что на опубликованных кадрах — снежный человек, который также известен под именами бигфут и йети.

Короткий ролик сняла семейная пара Шеннон и Стетсон Паркер во время поездки на поезде в Колорадо в окрестностях города Сентенниал прямо из вагонного окна. Видео они опубликовали в своих соцсетях.

На обнародованных кадрах высокое лохматое существо идет среди растительности. После приближения поезда оно приседает, как бы прячась среди кустарников. При этом существо не выглядит напуганным.

Женщина рассказала, что они снимали окрестности в надежде увидеть лосей, которые обитают в этой местности. Однако в какой-то момент они увидели снежного человека. По ее словам, йети было высотой около двух метров.

В ходе обсуждения ролика пользователи выдвинули версию, что туристы стали жертвой розыгрыша — по мнению скептиков, некий шутник переоделся в костюм гориллы и прогулялся на виду проходящего поезда. Впрочем, некоторые считают, что на видео действительно йети.