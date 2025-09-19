Летающий «крокодил»: винтокрылый хищник армейской авиации

Одна из самых эффектных боевых машин всех времен и народов — вертолет Ми-24 — отмечает день рождения. В этот день в 1969 году он впервые поднялся в воздух. Сегодня Ми-24 стоит на вооружении 62 стран мира и по популярности уступает лишь автомату Калашникова. За хищный внешний вид его прозвали «крокодилом».

«В сентябре 2020 года в Сирии два ударных вертолета армии США AH-64 Apache следили за конвоем российской военной полиции. Когда поступило сообщение о приближении российских Ми-24ВМ, американские пилоты вынуждены были отступить», — так издание Arabian Aerospace описало один из эпизодов долгой боевой службы легендарного советского вертолета.

«Крокодил» прошел через большинство конфликтов конца XX и начала XXI веков. Он зарекомендовал себя как высокоэффективная, надежная и живучая боевая машина. Самой заметной страницей в биографии вертолета стал Афганистан. Моджахеды окрестили его «колесницей дьявола». В афганских горах и пустынях он наносил удары по базам повстанцев, высаживал и прикрывал десанты, сопровождал колонны, вывозил раненных.

Предыстория

Первыми военное значение вертолетов оценили в Соединенных Штатах. Американские винтокрылые машины активно применялись уже в Корейской войне в начале 1950-х. Там их использовали для перевозки грузов и эвакуации раненных.

В 1960 годах они стали символом войны во Въетнаме. Американцы в ходе боев в джунглях быстро поняли, что вертолеты — незаменимое средство для переброски войск и высадки десантов в труднодоступных условиях. Пентагон разработал концепцию аэромобильной операции. В США появились десантно-штурмовые дивизии, личный состав которых передвигался исключительно на вертолетах.

Вьетнамская война показала, что одних транспортных вертолетов для аэромобильных операций недостаточно. Нужна специализированная ударная машина для огневой поддержки с воздуха. Так в 1965 году появился ударный AH-1 Cobra. Он стал первым боевым вертолетом в мире.

Советская военная мысль следовала в подобном направлении. В СССР также появилась концепция десантно-штурмовых операций. Под нее разработали специализированный вертолет. В отличие от чисто ударного AH-1 Cobra, он был транспортно-боевым: мог не только наносить удары с воздуха, но и перевозить десантников. Так появился Ми-24.

Летающая БМП

Советская армия стала первой в мире, на вооружении которой появилась боевая машина пехоты БМП-1. Такие, машины, находясь в одном боевом порядке с танками, должны были ходить в стремительные атаки. При этом пехота могла и не спешиваться.

У военного командования СССР возникла разумная мысль, почему бы не сделать летающую БМП. Такая машина должна была обладать мощным вооружением, в том числе управляемым, иметь броню и возможность перевозить десант. Под такое задание конструкторское бюро Михаила Миля разработало вертолет Ми-24.

Базовый вариант машины — Ми-24А — сильно отличался от последующих. Экипаж в ней размещался в так называемой «веранде», летчики сидели рядом. Впоследствии ОКБ Миля отказалось от такой компоновки. Экипаж разместили тандемно, в двух отдельных кабинах. Так вертолет получил привычный вид. От обычных вертолетов он отличался вытянутым корпусом, напоминающим древнего хищника.

Штурмовик

Летающей БМП из Ми-24 не получилось. Его грузовая кабина оказалась слишком мала и неудобна для десантников. Зато из машины вышел первоклассный штурмовик с мощным вооружением и броней, защищавшей экипаж и важные узлы вертолета.

Основное вооружение разместили под двумя большими крыльями. Они создавали дополнительную подъемную силу и придавали вертолету еще более «зверский» вид. Под ними подвешиваются управляемые ракеты, блоки с десятками неуправляемых реактивных снарядов, бомбы и прочие авиационные средства поражения.

Снайперским видом вооружения Ми-24 стал либо пулемет ЯКБ-12,7 с вращающимся блоком стволов, либо пушки калибра 23 или 30 миллиметров. Это вооружение размещается на фюзеляже вертолета и отличается в зависимости от модификации машины.

За управляемое вооружение и навигацию на Ми-24 отвечает летчик-оператор, который сидит в нижней кабине, оснащенной системой управления огнем. Пилотирует вертолет и ведет стрельбу из неуправляемого вооружения командир вертолета, сидящий в верхней кабине.

В ходе боевого применения вертолета пригодилась и грузовая кабина. В ней эвакуировали экипажи сбитых вертолетов и раненных, транспортировали оружие и боекомплект для ведущей на земле бой пехоты.

Рекорды

Ми-24 обладает выдающимися летными характеристиками. В 1978 году летчик-испытатель ОКБ им. Миля, Герой Советского Союза Гурген Карапетян установил на Ми-24 абсолютный мировой рекорд скорости полета для вертолетов — 368,4 километра в час.

А еще есть красивая легенда: 27 октября 1982 года один из иракских Ми-24 даже сумел сбить иранский истребитель F-4E Phantom. Правда это или нет, достоверно неизвестно.

Однако известно, что во время той же ирано-иракской войны 1980–1988 годов иракские «крокодилы» не раз сходились в воздушных дуэлях со своими американскими «собратьями» — вертолетами AH-1 Cobra, которые были на вооружении Ирана.

По иракским данным, в общей сложности их Ми-24 сбили десять AH-1 Cobra и еще 43 вертолета других типов. Так что из Ми-24 вышел не только замечательный штурмовик, но вполне дееспособный истребитель.