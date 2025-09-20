Главные ошибки планирования кухни

Кухня — сердце дома, это одновременно рабочее место кулинара, место для быстрых завтраков и неторопливых ужинов и место встречи домочадцев, где ведутся беседы. Поэтому эргономичное планирование кухни играет огромную роль в обеспечении домашнего комфорта. При проектировании важно не допустить ошибок, чтобы в будущем изо дня в день не сталкиваться с неудобствами.

Дизайнеры перечислили главные эстетические и эксплуатационные ошибки, которые допускают хозяева при планировании кухни.

Красивая картинка

Переезд в новую квартиру или дом многие воспринимают как возможность реализовать мечты. Наконец-то можно сделать тот самый дизайн кухни, который когда-то понравился в каталоге или шоу-руме. И это одна из первых ошибок.

Опытные дизайнеры начинают проектирование кухни не с красивой картинки, а с изучения привычек и предпочтений членов семьи. Необходимо подробно проанализировать, как готовится еда, какая техника используется чаще, изучить список инвентаря, чтобы спланировать систему хранения с учетом каждого ящика, поясняет глава дизайн-студии Chad Dorsey Design Чад Дорси.

Тесные проходы

Перемещение на кухне не должно напоминать квест, когда приходится протискиваться, что-то отодвигать и обходить.

Между столом, островом и столешницами должно быть не меньше 70-80 сантиметров, а лучше — 100-120. При расчете расстояний также следует учесть, сколько человек пользуются кухней одновременно, чтобы не создавались очереди для прохода.

Линейная планировка

В малогабаритной квартире линейный (или однорядный) тип размещения кухонных модулей может быть единственным решением.

Но при наличии места расстановка кухонной мебели на одной стене заставит бегать вдоль нее во время готовки. Для просторных кухонь удобнее П-образные или Г-образные планировки или использование острова.

Угловая мойка

Планирование мойки в углу кухни кажется хорошим решением, особенно при маленькой площади — рабочая зона для готовки на столешнице будет больше. Но такое расположение чревато неудобным подходом к раковине и доступу к мусорному ведру. Кроме того, придется тянуться и наклоняться к раковине.

«Использование угловых моек и угловых варочных поверхностей — ошибка. Это нефункционально и занимает слишком много пространства», — считает основатель Decart design Андрей Бубнов.

Растянутый рабочий треугольник

Рабочий треугольник (плита, мойка, холодильник) должен быть спроектирован оптимально. Для этого необходимо учесть число часто используемых зон, приборов и типов планировки. Рекомендуется делать треугольник с суммой сторон не более 6-7,5 метров, длина его сторон 1,2-2,5 метра, расстояние между плитой и мойкой или холодильником не менее 60 сантиметров.

В линейном типе планировки третьей вершиной может стать обеденный стол или остров. В параллельной кухне логично поставить на одной стороне треугольника плиту и мойку, на второй холодильник и рабочую поверхность, считает дизайнер Елена Крылова.

Высота столешницы и шкафов

При неверном выборе мебели может оказаться, что высота рабочей столешницы или положение ручек шкафов неудобны в эксплуатации. Поэтому выбирать мебель необходимо с учетом эргономики.

Усредненная рекомендуемая высота столешницы 930 сантиметров. Но если рост хозяев выше или ниже среднего, то дизайнеры рекомендуют:

При росте 150-160 см: высота столешницы 82 см

При росте 160-170 см: высота столешницы 88 см

При росте 170-180 см: высота столешницы 91 см

При росте 180-190 см: высота столешницы 94см

Расстояние от столешницы до шкафа в среднем должно быть 60 сантиметров. При низком росте хозяев можно сократить, при высоком — увеличить. Нужно найти вариант, при котором шкафы не будут мешать процессам на столешнице и останется возможность без стремянки доставать до второй полки внутри шкафа.

Ошибкой будет оставленное расстояние между верхними шкафами и потолком. Кроме того, что оно бесполезно, еще и зрительно обрезает высоту комнаты и выглядит некрасиво. Если высота потолка ниже 3 метров, шкафы должны доходить до самого потолка.

Капризные и дешевые материалы

Мрамор, необработанная древесина, глянцевые покрытия, графит хорошо выглядят, но доставляют хлопоты в уходе. Более практичный вариант материалов для отделки кухни — это синтетические материалы — кварц, гранит. Слишком светлую, черную или шершавую плитку на кухонном фартуке или полу приходится мыть чаще и делать это труднее.

Дешевые материалы на кухне также использовать не стоит. Высокая влажность и перепады температур быстро выведут из строя некачественные материалы, например фасады с покрытием из тонкой пленки.

Ошибки в установке бытовых приборов

Жар от плиты рано или поздно приведет к сбою в работе и сократит срок службы холодильника или микроволновке, если их разместить их в непосредственной близости к варочной поверхности.

Что сокращает жизнь микроволновки

Мойку также не следует располагать рядом с плитой, минимальное расстояние между ними 30-40 сантиметров.

Нехватка розеток — недостаток, которого можно избежать на стадии планирования, чтобы не тянуть провода по полу. Это некрасиво и опасно.

Чтобы горячий пар не портил фасады шкафов, ширина вытяжки должна быть на 30 сантиметров больше, чем у питы. От электрической плиты вытяжку устанавливают на дистанции 65-75 сантиметров, а от газовой — на 75-85 сантиметров.

Мощность вытяжки должна быть достаточной. Стоит учесть, что угольный фильтр забирает 15-20% мощности вытяжки, столько же минусует каждый угол трубы, а каждый метр трубы съедает до 3% мощности.

Ошибки в системе хранения

Глубокие распашные ящики неудобны тем, что, отыскивая одну вещь в дальнем углу, придется выставить все содержимое. Особенно это неудобно, если ящик расположен высоко.

Слишком большое число открытых полок делает пространство загроможденным и поддерживать на них порядок тяжело. Также неудачно выглядит фартук, сплошь завешанный кухонными принадлежностями, считает дизайнер Ольга Дуквен.

Ошибки в освещении и декоре

Одинокого светильника под потолком для кухни недостаточно. Освещена должна быть каждая функциональная зона — плита, рабочая столешница, раковина, обеденный стол.

Но обилие ярких светильников также может раздражать. В идеале необходимо продумать несколько сценариев освещения, чтобы светильники включались группами или отдельно.

Яркие фотопринты, наклейки и необычные материалы могут впечатлить при первом взгляде, но если они не сочетаются с мебелью и дизайном стен, то будут, скорее, раздражать. Также избыточной станет монохромная кухня. Органичнее использовать двухцветные фасады с вкраплением третьего цвета в деталях и аксессуарах.

Непрактичные ткани вроде бархата, атласа или тафты способны принести массу неудобств. На кухне практичнее использовать ситец, тюль, вискозу, хлопок, лен, полиэстр.