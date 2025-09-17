НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин надел военную форму на учения «Запад-2025». ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
313 2

Президент России Владимир Путин посетил стратегические учения «Запад-2025» на полигоне Мулино в Нижегородской области, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства надел военную форму.

«Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защите Союзного государства от любой агрессии», — цитирует пресс-служба Путина.

По его словам, планы учения «строятся исходя из опыта, полученного при проведении специальной военной операции».

Верховный главнокомандующий был одет в полевой комплект формы без погон, с нашивками «Президент РФ» и «Путин В. В.» и шевронами с триколором и двуглавым орлом.

Путин осмотрел пистолет ПЛК, перезарядил его. Он также узнал о характеристиках новой винтовки «Аркуда СТ». Также Путин примерил тепловизионные очки «Стрекоза». Они позволяют бойцам свободно передвигаться на поле боя, оборудованы электрическим зумом и не затрудняют зрение. Дальность обзора очков до 1 километра. Срок автономной работы составляет до 2,5 часа.

В учениях «Запад-2025» принимают участие 100 тысяч военнослужащих, задействовано около 10 тысяч систем вооружения и техники. Из них 333 летательных аппарата – это тактическая авиация, стратегическая авиация и военно-транспортная авиация. Применяется также свыше 247 кораблей, надводных, подводных и судов обеспечения.

Еще по теме
Госдума предложила увеличить длительность отпуска
Краснова порекомендовали на пост главы Верховного суда
Губернатор Иркутской области Кобзев переизбрался на второй срок
Кадыров высказался о многочисленных наградах сына Адама
смотреть все
Политика #Россия #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Газманов запустил новый танцевальный вирусный тренд. ВИДЕО
Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию
Численность населения Сибири стабилизируют
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин надел военную форму на учения «Запад-2025». ФОТО
Раскрыты последние слова экипажа Ан-24 перед крушением под Тындой
Обвиняемый в убийстве политика Кирка объяснил мотив
Госдума предложила увеличить длительность отпуска
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Qprovessional

Когда Иркутская область обложена налогом 88%, а оставлено только 12% на поддержание штанов, о какой стабилизации...

Danilon

"активное переселение в Сибирь соотечественников, проживающих за рубежом." Как чиновники себе это представляют...

Denis CENTR

Побольше запретов и всяких «традиционных ценностей», и вот вам вымирание в чистом виде😏

Denis CENTR

Готовят армию против своего народа, никак иначе. Хотя народ уже давно чужой властям.