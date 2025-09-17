Путин надел военную форму на учения «Запад-2025». ФОТО

Президент России Владимир Путин посетил стратегические учения «Запад-2025» на полигоне Мулино в Нижегородской области, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства надел военную форму.

«Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защите Союзного государства от любой агрессии», — цитирует пресс-служба Путина.

По его словам, планы учения «строятся исходя из опыта, полученного при проведении специальной военной операции».

Верховный главнокомандующий был одет в полевой комплект формы без погон, с нашивками «Президент РФ» и «Путин В. В.» и шевронами с триколором и двуглавым орлом.

Путин осмотрел пистолет ПЛК, перезарядил его. Он также узнал о характеристиках новой винтовки «Аркуда СТ». Также Путин примерил тепловизионные очки «Стрекоза». Они позволяют бойцам свободно передвигаться на поле боя, оборудованы электрическим зумом и не затрудняют зрение. Дальность обзора очков до 1 километра. Срок автономной работы составляет до 2,5 часа.

В учениях «Запад-2025» принимают участие 100 тысяч военнослужащих, задействовано около 10 тысяч систем вооружения и техники. Из них 333 летательных аппарата – это тактическая авиация, стратегическая авиация и военно-транспортная авиация. Применяется также свыше 247 кораблей, надводных, подводных и судов обеспечения.