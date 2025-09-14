НАВЕРХ
Человечество стало терять интерес к сексу

Западному миру угрожает сексуальный спад, люди стремительно теряют интерес к интимным отношениям, к такому выводы пришли ученые из Института изучения семьи (США).

Наиболее ярко эту тенденцию демонстрируют американцы. В 1990 году 55% взрослых жителей США в возрасте от 18 до 64 лет имели еженедельные половые контакты. На рубеже эпох этот показатель начал снижаться: к 2010 году еженедельный секс практиковали уже менее половины опрошенных. К 2024 году это показатель снизился до 37%.

Эта тенденция особенно затронула молодежь. Доля людей в возрасте 18–29 лет, не имевших секса в течение года, до 2010 года держалась на уровне около 15%, а за последние 15 лет увеличилась до 24%, говорится в отчете Института изучения семьи.

Ученые связывают сексуальную апатию молодежи с развитием информационных технологий. Увлечение смартфонами, соцсетями, порнографией и играми привело к тому, что молодые люди утратили социальные навыки, необходимые для установления сексуальных контактов.

