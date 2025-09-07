Мифы о сексе не только лишают удовольствия, но и постепенно разрушают отношения, создавая ненужное напряжение между партнерами, считает сексолог Александра Миллер.

Миф первый. Многие пары ошибочно считают синхронный оргазм главным показателем успешной интимной жизни. Но погоня за одновременностью часто превращает близость в соревнование, где партнеры сосредотачиваются не на ощущениях, а на контроле времени, рассказала Миллер в интервью Life.ru.

Миф второй. Есть стереотип о том, что спонтанный секс всегда страстнее запланированного. В долгосрочных отношениях планирование интимности — это признак внимания к партнеру. Запланированный секс позволяет создать атмосферу, настроиться и сделать близость настоящим событием, отметила эксперт.

Миф третий. Многие считают, что «проникновение — цель, все остальное — лишь прелюдия». Этот стереотип, по словам специалиста, обесценивает другие формы близости, сводя интимность к механическому акту, указала Миллер.

Миф четвертый. Существует мнение, что «желание должно возникать внезапно, иначе это не любовь». На самом деле желание часто пробуждается в процессе — через ласки, разговоры, эмоциональную близость, считает эксперт.

Миф пятый. Многие уверены, что «мужчины всегда готовы к сексу». Этот стереотип вредит и мужчинам, заставляя их скрывать усталость или стресс, и женщинам, вызывая у них неуверенность. Либидо зависит от сотни факторов — от настроения до здоровья, подчеркнула сексолог.