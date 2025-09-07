НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Эксперт развеяла пять главных мифов о сексе

Источник:
Sibnet.ru
333 0
Интимные отношения
Фото: © Pxhere.com

Мифы о сексе не только лишают удовольствия, но и постепенно разрушают отношения, создавая ненужное напряжение между партнерами, считает сексолог Александра Миллер.

Миф первый. Многие пары ошибочно считают синхронный оргазм главным показателем успешной интимной жизни. Но погоня за одновременностью часто превращает близость в соревнование, где партнеры сосредотачиваются не на ощущениях, а на контроле времени, рассказала Миллер в интервью Life.ru.

Миф второй. Есть стереотип о том, что спонтанный секс всегда страстнее запланированного. В долгосрочных отношениях планирование интимности — это признак внимания к партнеру. Запланированный секс позволяет создать атмосферу, настроиться и сделать близость настоящим событием, отметила эксперт.

Миф третий. Многие считают, что «проникновение — цель, все остальное — лишь прелюдия». Этот стереотип, по словам специалиста, обесценивает другие формы близости, сводя интимность к механическому акту, указала Миллер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПлюсы и минусы банного секса

Миф четвертый. Существует мнение, что «желание должно возникать внезапно, иначе это не любовь». На самом деле желание часто пробуждается в процессе — через ласки, разговоры, эмоциональную близость, считает эксперт.

Миф пятый. Многие уверены, что «мужчины всегда готовы к сексу». Этот стереотип вредит и мужчинам, заставляя их скрывать усталость или стресс, и женщинам, вызывая у них неуверенность. Либидо зависит от сотни факторов — от настроения до здоровья, подчеркнула сексолог.

Еще по теме
Ученые доказали пользу ничегонеделания
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
ChatGPT стал все чаще сводить людей с ума
смотреть все
Наука #Психо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в организации заговора
Путин пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
Обсуждение (0)
Картина дня
Песков рассказал, какие сериалы любит Путин
Эксперт рассказал о панике Зеленского из‑за предложения Путина
Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию
Эксперт назвала две причины роста престижа рабочих профессий
О самом главном
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

velam

Вкладывание это вы называете покупку вооружения у США ?

mosquito__2010

понятно.а что происходит на самом деле без вашего вот этого омбюшур котюшур ?

the_great_white

Помнится он обещал не повышать пенсионный возраст...

mosquito__2010

только россия может себе позволить на этих украинских слабоумных сусликах свои дальнобойные вооружения...