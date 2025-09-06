Запах канализации в ванной: откуда и как это исправить

Каждый, кто сталкивался с неприятным запахом канализации в ванной комнате, знает, насколько это может портить настроение и самочувствие. Разберемся, откуда берется эта «ароматная» проблема и как от нее избавиться.

Водяной затвор: главная линия обороны

Первое, что надо проверить при появлении запаха канализации, – сифон. Это изогнутая труба под раковиной или душевым поддоном, в которой всегда остается небольшое количество воды. Эта вода и служит барьером, не позволяющим неприятным запахам из канализационной системы проникать в помещение.

Именно нарушение работы гидрозатвора специалисты называют главной причиной появления запаха канализации. Если вода из сифона испаряется или сливается слишком быстро, барьер исчезает, и газы начинают выходить наружу.

Почему вода уходит из сифона

Самая частая причина – редкое использование сантехники. Если, например, хозяева надолго уехали из дома и не пользовались сантехникой продолжительное время, вода в сифоне может просто испариться.

В некоторых случаях, особенно при неправильном монтаже вентиляционной трубы канализации, может возникать «эффект обратной тяги». Воздух из канализации может выталкивать воду из сифона, нарушая его герметичность.

Образовавшийся в трубе засор, замедляющий слив воды, также может привести к тому, что часть воды из сифона будет уходить. В редких случаях причиной утечки воды из сифона становятся трещины в нем или неправильная установка.

Как бороться с неприятным запахом

Даже если раковина или душ используется редко, надо сливайте в них понемногу воды хотя бы раз в неделю. Это простое действие поможет поддерживать уровень воды в сифоне.

Нужно регулярно осматривать сифоны на предмет протечек. При необходимости снимать их и промывать от скопившейся грязи и волос. Если заметили, что вода сливается медленно, попробовать прочистить трубы с помощью специальных средств или сантехнического троса.

Когда нужно вызывать мастера

Если попробовали все вышеперечисленные методы, а запах канализации все равно остался, скорее всего, проблема более серьезная. Она может быть связана с неисправностью канализационных труб, неправильной вентиляцией или другими сложными вещами, которые требуют вмешательства профессионального сантехника.