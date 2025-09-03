НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Зарплаты шахтеров в Сибири выросли в два раза

Источник:
Sibnet.ru
161 0
Шахтеры
Фото: http://www.ukzarechnaya.ru/press-center/photogallery / FAL

Заплаты шахтеров в регионах Сибирского федерального округа за четыре года выросли в два раза, следует из анализа рынка труда, проведенного экспертами портала hh.ru.

С 2021 по 2025 годы медиана зарплатных предложений для шахтеров в Новосибирской области выроста в 2,1 раза (со 100 тысяч рублей до 212,3 тысячи), в Кемеровской области — в 2 раза (с 67,9 тысяч до 133,3 тысяч), в Красноярском крае — в 1,9 раза, в Иркутской области — в 1,8 раза, в Республике Хакасия — в 1,6 раза.

Всего с января по август текущего года в СФО было открыто 2,7 тысячи вакансий для шахтеров. Более трети из них приходится на Кемеровскую область (38%), на втором месте — Красноярский край (32,5%), на третьем – Иркутская область (19%). При этом наиболее конкурентные зарплаты в этой сфере предлагают в Новосибирской области (212,3 тысячи рублей), Красноярском крае (203,2 тысячи) и Иркутской области (195,9 тысячи).

Дефицит специалистов для подземных горных работ среди регионов с высоким спросом на них наблюдается сейчас лишь в Красноярском крае (2,9 резюме на одну вакансию), в остальных регионах спрос обеспечен предложением со стороны кандидатов – более 4 резюме на одну вакансию.

Еще по теме
Зафиксирован стремительный рост спроса на рабочие профессии
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Как автоматизировать работу с самозанятыми и не потерять документы
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются черные, белые и желтые саморезы
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Россия и Китай создадут свою платежную систему
Россия стала лидером Европы по производству шоколада
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин предложил перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине
Подозреваемый в убийстве экс‑спикера Рады признал вину
Россия развернет стратосферные платформы связи
Мизулина пожаловалась на «развратный» концерт Егора Крида
О самом главном
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
30
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным переворотом
26
Россия и Китай создадут свою платежную систему
21
США заявили о неготовности Путина и Зеленского закончить конфликт
13
Шойгу предложил талибам помощь России