Зарплаты шахтеров в Сибири выросли в два раза

Заплаты шахтеров в регионах Сибирского федерального округа за четыре года выросли в два раза, следует из анализа рынка труда, проведенного экспертами портала hh.ru.

С 2021 по 2025 годы медиана зарплатных предложений для шахтеров в Новосибирской области выроста в 2,1 раза (со 100 тысяч рублей до 212,3 тысячи), в Кемеровской области — в 2 раза (с 67,9 тысяч до 133,3 тысяч), в Красноярском крае — в 1,9 раза, в Иркутской области — в 1,8 раза, в Республике Хакасия — в 1,6 раза.

Всего с января по август текущего года в СФО было открыто 2,7 тысячи вакансий для шахтеров. Более трети из них приходится на Кемеровскую область (38%), на втором месте — Красноярский край (32,5%), на третьем – Иркутская область (19%). При этом наиболее конкурентные зарплаты в этой сфере предлагают в Новосибирской области (212,3 тысячи рублей), Красноярском крае (203,2 тысячи) и Иркутской области (195,9 тысячи).

Дефицит специалистов для подземных горных работ среди регионов с высоким спросом на них наблюдается сейчас лишь в Красноярском крае (2,9 резюме на одну вакансию), в остальных регионах спрос обеспечен предложением со стороны кандидатов – более 4 резюме на одну вакансию.