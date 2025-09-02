Депутата Госдумы Гурулева обыскали в Шереметьево как бойца СВО

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Андрей Гурулев пожаловался на серию обысков в московском аэропорту Шереметьево. Сотрудники приняли его за участника СВО, написал генерал в своем телеграм-канале.

«Прошел рамку на входе – тишина, ничего не пищит, меня внимательно осматривают. Захожу в аэропорт — снова начинают проверять и тут же на досмотре — все пассажиры проходят спокойно, а меня останавливают: "Стоп, а вы отдельно". Спрашиваю: "Почему?". Ответ: "Есть указания", — рассказал Гурулев.

По его словам, пригласили старшую смены, но она ничего не объяснила. Затем какой-то молодой человек пояснил, что обыскивают военных, потому что «солдаты, которые едут со специальной военной операции, могут пронести с собой гранату или патроны».

Сотрудники аэропорта также рассказали Гурулеву, что металлоискатели не всегда определяют боеприпасы. «Это как так получается? Если человек в форме — надо обязательно шмонать», — удивился депутат.



