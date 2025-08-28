«Игровой»: как работает сервис Ростелекома для геймеров

Ростелеком запустил онлайн-сервис «Игровой» для геймеров — цифровая витрина объединила более 5 тысяч популярных видеоигр. Платформа позволяет покупать игровую валюту и актуальные новинки, а также пополнять баланс кошелька Steam.

Что доступно

В цифровом каталоге «Игрового» в настоящее время 5445 игр для ПК, а также консолей PlayStation и Xbox. На витрине также есть разделы игр для iOS и Android. Искать игры можно не только по названию, но и жанрам, региону активации, издателю и стоимости.

В частности, в игровом сервисе Ростелекома для приобретения доступны ключи от RoboCop: Rogue City, Helldivers 2, Stellar Blade, Sid Meier's Civilization VII, Clair Obscur: Expedition 33, Warhammer 40,000: Space Marine 2.

В наличии игровая валюта для онлайн-игр Apex Legends, Genshin Impact, Mobile Legends, Roblox, Overwatch 2, Microsoft Flight Simulator 2024, Honor of Kings, Fortnite, FIFA 23, GTA Online, PUGB Mobile и ряда других.

Баланс аккаунта Steam пополняется без комиссии сервиса Фото: © скриншот онлайн-сервис «Игровой» от Ростелекома

На платформе Ростелекома также можно купить карты пополнения PlayStation Store, Nintendo и Battle.net, приобрести игровые подписки, а также за считанные секунды пополнить баланс аккаунта Steam — причем без комиссии.

В 2022 году Steam, PlayStation Store, Xbox, Nintendo eShop, EA Play и Battle.net ограничили прием российских карт, сервис «Игровой» дает возможность простого доступа к популярным играм без необходимости заводить геймерский аккаунт в других странах.

Все игры, подписки, игровая валюта на платформе покупаются за рубли по банковской карте, СБП или лицевого счета Ростелекома. При этом магазин доступен всем геймерам — вне зависимости от провайдера.

Фишки для абонентов

Для абонентов фирменного тарифного плана «Игровой» от Ростелекома новый сервис дает дополнительные возможности. Если такой пользователь покупает на платформе подписку, ему полагаются бонусы или скидка.

В частности, они доступны в онлайн-играх «Аллоды Онлайн», «Калибр», CyberHero и Warface. Также абоненты «Игрового» регулярно получают специальные выгодные предложения.