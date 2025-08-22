Россияне озвучили сумму расходов на сборы детей в школу

Жителей крупных городов России рассказали о расходах на подготовку детей к 1 сентября. Опрос среди родители школьников из 16 городов-миллионников, провел сервис Superjob.

Лидерами по затратам на эти цели стали москвичи – жители столицы в 2025 году, в среднем, потратили 19 200 рублей (на 16% больше, чем в 2024-ом). На втором месте жители Санкт-Петербурга – 17 500 рублей (+17%), на третьем – екатеринбуржцы, расходы которых за год выросли на 14%, достигнув 16 900 рублей на одного ребенка.

Меньше других жителей мегаполисов сборы детей в школу обходятся жителям Уфы – 13 800 рублей (+7% к прошлому году). Среди сибирских региональных столиц лидером по тратам является Иркутск – 15 300 рублей.

Пять процентов опрошенных признались, что были вынуждены взять кредит, чтобы подготовить ребенка к началу учебного года. В 2024-ом о займах на школу сообщали девять процентов респондентов.

Опрос проводился с 21 июля по 18 августа 2025 года.