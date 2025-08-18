НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал»

Источник:
Sibnet.ru
163 2
Мотоцикл «Урал»
Фото: Roland zh / CC BY-SA 3.0

Президент России Владимир Путин через дипломатов подарил мотоциклисту с Аляски новый «Урал», сообщил шеф бюро ВГТРК в США Валентин Богданов.

Мотоциклист Марк Уоррен стал одним из героев репортажа Богданова с Аляски на телеканале «Россия 1». По словам корреспондента, они с коллегами случайно увидели «Урал» на улицах Анкориджа. Владелец рассказал, что из-за антироссийских санкций у него возникли проблемы

Через несколько дней американца разыскали российские дипломаты и вручили ему новый «Урал». «Я должен сказать, что это личный подарок от президента Российской Федерации», — отметил советник-посланник посольства РФ в США Алексей Леденев.

Уоррен сказал, что лишился дара речи, новый мотоцикл намного лучше, «точнее в управлении», «просто великолепен».

Мотоциклы «Урал» более 80 лет выпускали в городе Ирбите на Урале, в 2022 году сборку перенесли в Казахстан из-за ограничений на экспорт техники и ввоз комплектующих. Основной рынок для «Урала» — США, Канада, Австралия.

Еще по теме
Трамп поставил Зеленскому условия для заключения мира
Дмитриев указал на панику среди сторонников украинского конфликта
Трамп решил встретиться с Путиным и Зеленским 22 августа
Стало известно о содержании письма Мелании Трамп Путину
смотреть все
Политика #Мир #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российская армия отработает применение ядерного оружия
Россия уничтожила производство ракет «Сапсан» на Украине
Назван смартфон с лучшей камерой 2025 года
Слова «миллион» и «миллиард» получили новое произношение
Обсуждение (2)
Картина дня
Трамп поставил Зеленскому условия для заключения мира
Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал»
Стало известно о содержании письма Мелании Трамп Путину
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

velam

Значит лешаться не только ДНР и ЛНР.

Voland2

Зеля выбрал почетную смерть через цугундер? Занятно...

korvinsS

На ковер к боссу вызвали будут судьбу его решать)

-БЕРКУТ-

шамана нужно было там и оставить.