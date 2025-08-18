Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал»

Президент России Владимир Путин через дипломатов подарил мотоциклисту с Аляски новый «Урал», сообщил шеф бюро ВГТРК в США Валентин Богданов.

Мотоциклист Марк Уоррен стал одним из героев репортажа Богданова с Аляски на телеканале «Россия 1». По словам корреспондента, они с коллегами случайно увидели «Урал» на улицах Анкориджа. Владелец рассказал, что из-за антироссийских санкций у него возникли проблемы

Через несколько дней американца разыскали российские дипломаты и вручили ему новый «Урал». «Я должен сказать, что это личный подарок от президента Российской Федерации», — отметил советник-посланник посольства РФ в США Алексей Леденев.

Уоррен сказал, что лишился дара речи, новый мотоцикл намного лучше, «точнее в управлении», «просто великолепен».

Мотоциклы «Урал» более 80 лет выпускали в городе Ирбите на Урале, в 2022 году сборку перенесли в Казахстан из-за ограничений на экспорт техники и ввоз комплектующих. Основной рынок для «Урала» — США, Канада, Австралия.