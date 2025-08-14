Семье списали 15 млн рублей кредитов из-за ухода мужа на СВО

Судебные приставы списали жителю Забайкалья и его жене 15 миллионов рублей кредитов после того, как он отправился на СВО, сообщило ведомство.

Житель Улетовского района в августе подписал контракт с Минобороны России на один год, после этого судебные приставы прекратили исполнительные производства против мужчины на 9 миллионов и против его жены на 6 миллионов рублей.

По закону при заключении контракта с Минобороны на год и более приставы имеют право списать кредиты в размере до 10 миллионов рублей с человека и членов его семьи. Закона не касается алиментов, возмещения вреда жизни или здоровью, возмещения ущерба за коррупционные преступления.

Также по закону военнослужащий во время ведения военных действий, таких как СВО, не может разорвать контракт по собственному желанию, если речь идет об увольнении в связи с истечением срока контракта.