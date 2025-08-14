НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Семье списали 15 млн рублей кредитов из-за ухода мужа на СВО

Источник:
Sibnet.ru
410 4

Судебные приставы списали жителю Забайкалья и его жене 15 миллионов рублей кредитов после того, как он отправился на СВО, сообщило ведомство.

Житель Улетовского района в августе подписал контракт с Минобороны России на один год, после этого судебные приставы прекратили исполнительные производства против мужчины на 9 миллионов и против его жены на 6 миллионов рублей.

По закону при заключении контракта с Минобороны на год и более приставы имеют право списать кредиты в размере до 10 миллионов рублей с человека и членов его семьи. Закона не касается алиментов, возмещения вреда жизни или здоровью, возмещения ущерба за коррупционные преступления.

Также по закону военнослужащий во время ведения военных действий, таких как СВО, не может разорвать контракт по собственному желанию, если речь идет об увольнении в связи с истечением срока контракта.

Еще по теме
Годовая инфляция в России замедлилась до 8,5%
Расчет среднего заработка изменят в России
Экономист спрогнозировала плавную девальвацию рубля
Проблемы с мобильным интернетом привели к росту спроса на наличные
смотреть все
Жизнь #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
Глава ВЦИОМ заявил о лучшей жизни россиян на фоне СВО
Путин передал орден Ленина для сотрудницы ЦРУ, чей сын погиб на СВО
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
Обсуждение (4)
Картина дня
Трамп пообещал Зеленскому не обсуждать с Путиным территории
Роскомнадзор подтвердил ограничение звонков в Telegram и WhatsApp
Трамп согласился дать гарантии безопасности Украине
Годовая инфляция в России замедлилась до 8,5%
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Uynachalnica

Тут сразу и звание Народного артиста РФ надо присваивать.

Alex B 69

Ну какая же лезгинка без пистолета... 😀😀Особенно позолоченного..

колобок11

Хочешь стать экспертом? Каждый месяц говори, что будет подорожание и ты - эксперт!

mosquito__2010

Применение ЯО предполагает и ответный удар - совершенно верно в доктрине российской федерации так и записано...