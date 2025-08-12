НАВЕРХ
Начальник центра Минобороны обвинен во взятках на 30 млн рублей

Источник:
ТАСС
Бывшего начальника Научно-исследовательского центра Минобороны РФ полковника Игоря Рутько обвинили в получении взяток на сумму около 30 млн рублей и превышении должностных полномочий.

В 2014 году Рутько собрал специальную группу по обновлению топографических карт Индии. Старший научный сотрудник института Игорь Бобров был назначен помощником руководителя, а главный научный сотрудник Евгений Долгов возглавил специальную группу, пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда.

По версии следствия, Бобров разработал коррупционную схему и предложил Рутько и Долгову создать организованную преступную группу. Бобров подыскивал сотрудников института, готовых за взятку войти в спецгруппу, получать надбавки, годовые премии и покровительство руководства. 

Бобров получал и распределял деньги, Долгов подписывал документы о надбавках и согласовывал их с Рутько, который обеспечивал общее покровительство и влиял на размер выплат. Размер взяток, считает следствие, зависел от величины ежемесячной надбавки.

ЧП #Криминал
