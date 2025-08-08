НАВЕРХ
Суд признал слово «хохлы» разжиганием ненависти

Жительница Улан-Удэ заплатит штраф в 10 тысяч рублей за то, что в групповом чате назвала одного из мужчин «хохлом», ее высказывания были квалифицированы как разжигание межнациональной розни, следует из материалов Железнодорожного районного суда.

Конфликт развернулся в общедомовом чате в Viber, где между женщиной и мужчиной возникла словесная перепалка. Во время переписки женщина использовала такие фразы: «Вы все хохлы подлые», «Так хохлы всегда так лайки, а потом за спиной тебя обсирают». «Все говно заканчивается на о».

Суд признал действия обвиняемой административным правонарушением, выразившимся в публичном унижении человеческого достоинства по национальному признаку с использованием сети Интернет (статья 20.3.1 КоАП).

Смягчающим наказание обстоятельством стало наличие заболеваний у обвиняемой. Ей назначен штраф в 10 тысяч рублей.

Женщина попыталась обжаловать решение суда, но Верховный суд Республики Бурятия оставил его без изменения, написала в телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

