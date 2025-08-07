НАВЕРХ
Камеры зафиксируют нарушения электросамокатов в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
97 0
Электросамокат
Фото: © Sibnet.ru

Камеры видеонаблюдения в перспективе будут фиксировать нарушения правил использования электросамокатов в Новосибирске, сообщил первый вице-мэр города Иосиф Кодалаев.

Камеры обучат, и они смогут выявлять такие нарушения, как неспешивание на пешеходных переходах, передвижение вдвоем или втроем, приводит пресс-центр мэрии слова вице-мэра. Сроки реализации инициативы не называются.

В городе насчитывается около 13 тысяч электросамокатов, принадлежащих трем разным операторам. Сейчас установлено ограничение скорости до 10 километров в час на тротуарах, где есть интенсивное пешеходное движение. Это правило планируют распространить на все тротуары.

Мэрия собирается привлекать кикшеринговые компании к развитию велоинфраструктуры: созданию велодорожек, нанесению разметки, установке дорожных знаков и велосветофоров.

Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск #Город
