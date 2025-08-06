Трамп наказал Индию за покупку российской нефти

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, как и обещал, наказал Индию за покупку российской нефти , сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп только что подписал указ о введении дополнительной пошлины в 25% для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти», — сказано в сообщении пресс-службы.

Как отметили в Белом доме, в дальнейшем Трамп может ввести подобные пошлины против других стран, импортирующих нефть из России.

1 августа США ввели 25-процентные пошлины на импорт из Индии. Тогда Трамп пригрозил повысить тариф, если Нью-Дели не прекратит покупать российскую нефть.

В Индии отвергли эти обвинения, заявив, что страна вынуждена покупать нефть у России и что «те самые страны, которые критикуют Индию, сами продолжают торговать с Россией».