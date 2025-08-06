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Почему происхождение Вселенной назвали Большим взрывом

Источник:
Sibnet.ru
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Происхождение Вселенной из Большого взрыва
Происхождение Вселенной из Большого взрыва
Фото: © Public Domain Pictures
Теорию Большого взрыва разработал бельгийский священник Жорж Леметр и долгие годы подвергался за это насмешкам со стороны именитых физиков. Но спустя десятилетия теорию научно подтвердили.

Теория предполагает, что Вселенная произошла из некой точки — сингулярности, где пространство сжато до бесконечной малой размерности, а энергия непомерно велика. 13,8 миллиарда лет назад произошел «взрыв» и за миллиардные доли секунды это точка выросла до размеров Вселенной.

Сейчас эта теория считается наиболее вероятной версией происхождения мира. Но в 1920 годах, когда Леметр работал над своим открытием, наука считала Вселенную статичной. 

Удар по этой научной картине нанесло открытие астронома Эдвина Хаббла, который доказал, что галактики удаляются друг от друга. На этой основе священник и построил свою стройную научную модель.

Модель Леметра тут же обвинили в том, что она слишком напоминает библейскую картину сотворения мира. «Ваши расчеты верны, но ваша физика отвратительна!» — написал автору великий Альберт Эйнштейн.

«Теория большого бабаха»

Сам термин «Большой взрыв» появился в 1949 году. Его придумал астроном Фред Хойл. В английской версии звучит — The Big Bang Theory, что на русский дословно переводится как «Теория большого бабаха». И сделано это было с явной издевкой. 

Но термин прижился. В советской научной литературе он получил уважительный перевод, а в английской среде давно забыли о его издевательской коннотации. 

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В 1965 году было открыто микроволновое реликтовое излучение, которое подтвердило теорию Большого взрыва. Это излучение — остаток, того самого «бабаха».

Автор теории в то время уже был глубоким стариком, но ему все удалось дожить до научного признания.

Леметр не только носил сан прелата Католической церкви, он был выдающимся физиком и математиком, доктором наук. Учился в Кембридже, занимался исследованиями в Гарварде, работал в Массачусетском технологическом институте.

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