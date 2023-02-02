Наука установила, что наблюдаемая нами Вселенная зародилась 13,7 миллиарда лет назад в результате Большого взрыва из невероятно малой точки. С тех пор она постоянно расширяется, а значит имеет границы.

Главный аргумент против бесконечности Вселенной — в таком случае она была бы не только беспредельна в пространстве, но и во времени. И в ней находилось бы бесчисленное число звезд, и небо ослепительно сияло круглые сутки. Очевидно, что это нет так.

Проблема в том, что наука не может взглянуть слишком далеко. Свет имеет конечную скорость и долго идет к наблюдателю. «Ближайшие к нам звезды относительно юны, с отдаленными объектами счет идет уже на тысячи лет, а если посмотреть на другие галактики — на миллиарды. 13,7 миллиарда лет — вот доступный нам максимум», — пояснил астрофизик Монтанского университета Нил Корниш.

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Вселенная расширяется с постоянно растущим ускорением, поэтому ее размер, согласно последним представлениям, составляет примерно 45 миллиардов световых лет.

Но тут возникает еще более сложный вопрос: а что там — за пределами Вселенной?

Возможно, наша трехмерная вселенная встроена в какую-то более крупную многомерную систему. Понять это обыденным умом невозможно, как и доказать современными научными методами.