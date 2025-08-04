Президент Бразилии заявил, что его страна уже не зависит от США

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва
Фото: Lula Oficial / CC BY-SA 2.0
Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Бразилия перестала зависеть от Соединенных Штатов и она твердо намерена развивать отношения со всем миром.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении пошлин в отношении бразильских товаров в размере 40%.
«Я считаю, что президент... может облагать налогами все, что пожелает. Но Трамп перешел все границы. Он хочет положить конец многостороннему подходу», — приводит издание Brasil247 заявление да Силвы.
Он подчеркнул, что Бразилия больше не зависит от США, как раньше.
«У Бразилии теперь очень широкие торговые связи со всем миром. С экономической точки зрения у нас гораздо больше возможностей», — сказал бразильский лидер.