Президент Бразилии заявил, что его страна уже не зависит от США

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Бразилия перестала зависеть от Соединенных Штатов и она твердо намерена развивать отношения со всем миром.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении пошлин в отношении бразильских товаров в размере 40%.

«Я считаю, что президент... может облагать налогами все, что пожелает. Но Трамп перешел все границы. Он хочет положить конец многостороннему подходу», — приводит издание Brasil247 заявление да Силвы.

Он подчеркнул, что Бразилия больше не зависит от США, как раньше.

«У Бразилии теперь очень широкие торговые связи со всем миром. С экономической точки зрения у нас гораздо больше возможностей», — сказал бразильский лидер.