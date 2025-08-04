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Президент Бразилии заявил, что его страна уже не зависит от США

Источник:
Brasil247
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Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва
Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва
Фото: Lula Oficial / CC BY-SA 2.0

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Бразилия перестала зависеть от Соединенных Штатов и она твердо намерена развивать отношения со всем миром.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении пошлин в отношении бразильских товаров в размере 40%.

«Я считаю, что президент... может облагать налогами все, что пожелает. Но Трамп перешел все границы. Он хочет положить конец многостороннему подходу», — приводит издание Brasil247 заявление да Силвы.

Он подчеркнул, что Бразилия больше не зависит от США, как раньше.

«У Бразилии теперь очень широкие торговые связи со всем миром. С экономической точки зрения у нас гораздо больше возможностей», — сказал бразильский лидер.

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Политика #Мир
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-2rist-

этот автомобиль его первая премия от СССР за хорошую агентурную работу!

Egorka72

Захватили , молодцы....., а верещать об том зачем? Поспрошали и в расход,

Nik3316

а американцы вкурсе, что им тарифы введут на товары в магазинах?

Andrey Bezz

Такая инфа вообще по идее нигде фигурировать не должна.Но сибнет всегда "все знает".😂