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Хоррор «Одно целое» стал лидером кинопроката за уик-энд

Источник:
Kinobusiness
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кадр из фильма
кадр из фильма "Одно целое" (реж. Майкл Шэнкс)
Фото: ©

Австралийско-американский боди-хоррор «Одно целое» возглавил кинопрокат в России и СНГ по итогам минувшего уик-энда, собрав 39,5 миллионов рублей с 31 июля по 3 августа, сообщает портал kinobusiness.

Сюжет картины Майкла Шэнкса строится по довольно популярной схеме: переживающая кризис в отношениях супружеская пара (Дэйв Франко, Элисон Бри) переезжает в уединенный загородный дом, где начинает происходить что-то необъяснимое. Дистрибьютором фильма является кинокомпания «Вольга».

На второй строчке по итогам уик-энда оказалась комедия Максима Максимова «Мой папа – медведь». Лента собрала 36 миллионов рублей в прокате за первые выходные. По сюжету, отец Миша с 12-летней дочкой Машей приезжают в деревню, и во время прогулки в лесу Миша встречает дикого медведя и сам превращается в животное. Дочке предстоит проявить храбрость и смекалку, чтобы спасти и расколдовать отца. Дистрибьютором картины является компания «Атмосфера кино».

Третье место у семейной комедии Владислава Богуша «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым и юным Ярославом Головневым. За минувший уик-энд картина собрала 21,5 миллиона рублей. Сюжет комедии строится вокруг впервые встретившихся дедушки и внука, которые вынуждены провести три дня в компании друг друга. Дистрибьютор — «Каро Премьер».


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Топ комментариев

-2rist-

этот автомобиль его первая премия от СССР за хорошую агентурную работу!

Egorka72

Захватили , молодцы....., а верещать об том зачем? Поспрошали и в расход,

Nik3316

а американцы вкурсе, что им тарифы введут на товары в магазинах?

Andrey Bezz

Такая инфа вообще по идее нигде фигурировать не должна.Но сибнет всегда "все знает".😂