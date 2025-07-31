Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремизма

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наложение штрафа за умышленный поиск экстремистских материалов в Сети. Документ размещен на портале правовых актов.

Согласно поправкам, за поиск заведомо экстремистских материалов, в том числе с использованием сервиса по обходу блокировок, будет предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Реклама средств доступа к запрещенным ресурсам, включая VPN, будет караться штрафами до 500 тысяч рублей. Для граждан штрафы составят от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

25 июля документ одобрил Совет Федерации, 22 июля в третьем чтении приняла Госдума. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября.