Минцифры опровергло использование Max для электронных подписей

Минцифры опровергло обязательное использование мессенджера Max для подписания электронных документов. Ведомство уточнило, что в законе о национальном мессенджере идет речь только про подпись документов в «Госключе».

«Сообщения о том, что мессенджер Max будет обязательным для подписания электронных документов, не соответствуют действительности. В законе идет речь только про подпись документов в "Госключе"», — написало ведомство в официальном телеграм-канале.

Минцифры уточнило, что «все, кто ранее подписывал документы в других сервисах с использованием токенов, физических носителей, смогут делать это и дальше», так как закон не предусматривает, что в Max обязательно будут направляться все документы для подписи в «Госключе».

«В законе говорится об эксклюзивном бесшовном взаимодействии "Госключа" с национальным мессенджером, что позволит упростить направление и получение на подпись документов, например, договоров с операторами связи, просто направив их в чат», — подчеркнуло министерство.

Ранее РБК со ссылкой на текст закона написало, что физлица, юрлица и индивидуальные предприниматели смогут подписывать документы с помощью усиленной квалифицированной (УКЭП) и усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) в приложении «Госключ» только через Max.