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Ростелеком запустил онлайн-платформу для геймеров

Источник:
Sibnet.ru
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платформа для геймеров от
Фото: © пресс-центр «Ростелекома»

Ростелеком запустил собственную онлайн-платформу для геймеров с возможностью приобретать игры или пополнять кошелек Steam и Play Station store, сообщила пресс-служба провайдера.

«Сегодня отечественные геймеры сталкиваются с проблемами, которые связаны с уходом зарубежных компаний с российского рынка. К самым распространенным сложностям можно отнести отсутствие доступа к игровым новинкам и множество вредоносных сайтов для пополнения игровых кошельков. Новая игровая платформа Ростелекома уверенно закрывает потребности отечественных геймеров», — цитирует директора по цифровым продуктам Ростелекома Илью Пятигорского пресс-служба компании.

Витрина объединила более трех тысяч игр для владельцев консолей и ПК на Windows и Mac OS. В частности, геймерам уде доступны ключи от Helldivers 2 и Warhammer 40,000: Space Marine 2, а также последней части популярного файтинга Tekken 8.

Пользователи также получили возможность приобрести игровую валюту для таких онлайн-хитов как Apex Legends, Genshin Impact, Mobile Legends и PUGB Mobile. Кроме того, «Игровой Ростелеком» позволяет приобрести популярные подписки EA Play и PC Game Pass или карты оплаты Play Station store и Nintendo eShop.

Игровая платформа доступна любому пользователю вне зависимости от провайдера. При этом для абонентов тарифного плана «Игровой» от Ростелекома предусмотрены специальные предложения.

Все элементы онлайн-площадки — от программного кода до дизайна витрины — созданы разработчиками компании без привлечения внешних студий или подрядчиков, уточнили в пресс-службе Ростелекома.


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