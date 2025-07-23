Спрос на специалистов со знанием китайского упал на 50%

Спрос на специалистов, владеющих китайским языком, в регионах Сибири снизился на 50%, сообщила пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

За первое полугодие 2025-го в Сибирском федеральном округе было открыто 220 вакансий с требованием знания китайского, что наполовину меньше, чем в прошлом году.

Лидером по числу подобных предложений о работе в Сибири является Новосибирская область (26% от всех вакансий в СФО с таким требованием). За ней следуют Иркутская (20%) и Кемеровская области (18%). Меньше всего сотрудники, владеющие китайским языком, востребованы в Республике Алтай и Республике Хакасия (по 0,5%).

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Чаще всего знание китайского требуется в таких отраслях как «Услуги для бизнеса» (10%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (9%), «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» и «Образовательные учреждения» (по 9%).

Самые высокие зарплаты таким специалистам предлагают в Республике Хакасия (медиана — 244 000 рублей), Новосибирской области и Республике Алтай (по 100 000 рублей).