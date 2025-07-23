НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Спрос на специалистов со знанием китайского упал на 50%

Источник:
Sibnet.ru
290 1

Спрос на специалистов, владеющих китайским языком, в регионах Сибири снизился на 50%, сообщила пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

За первое полугодие 2025-го в Сибирском федеральном округе было открыто 220 вакансий с требованием знания китайского, что наполовину меньше, чем в прошлом году.

Лидером по числу подобных предложений о работе в Сибири является Новосибирская область (26% от всех вакансий в СФО с таким требованием). За ней следуют Иркутская (20%) и Кемеровская области (18%). Меньше всего сотрудники, владеющие китайским языком, востребованы в Республике Алтай и Республике Хакасия (по 0,5%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКитайский УАЗ выйдет на российский рынок

Чаще всего знание китайского требуется в таких отраслях как «Услуги для бизнеса» (10%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (9%), «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» и «Образовательные учреждения» (по 9%).

Самые высокие зарплаты таким специалистам предлагают в Республике Хакасия (медиана — 244 000 рублей), Новосибирской области и Республике Алтай (по 100 000 рублей).

Еще по теме
Работодатели стали чаще требовать владение ИИ-инструментами
Эксперты озвучили стоп-темы на собеседовании
Разрыв в зарплатах женщин и мужчин в России достиг 30%
Почему замедлился рост реальных зарплат
смотреть все
Экономика #Рынок труда #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин заявил об угрозе потери суверенитета из‑за нефти и газа
Немецкий генерал призвал к нанесению ударов по России
Трамп призвал Украину перейти в наступление
Олимпиада-80 в Москве: интересные факты
Обсуждение (1)
Картина дня
Делегация России вылетела на переговоры с Украиной
СМИ узнали о подготовке США к холодной войне
Белый дом призвал Байденов «заткнуться»
Французский истребитель Mirage 2000 разбился на Украине
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
Топ комментариев

Uynachalnica

О какой холодной войне речь, когда отовсюду уже давно утверждают, что нато с нами воюет?

andrei703333

земли валом, новость просто показать что потери большие

Voland2

Сибнет ещё в перечень не входит?

Uynachalnica

"В настоящее время в этом документе 536 страниц и более 5 тысяч материалов." - по любому, с таким количеством...