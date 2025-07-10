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Китайский УАЗ выйдет на российский рынок

Источник:
Sibnet.ru
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Внедорожник BAW 212 t01
Фото: © BAW

Китайский автомобильный бренд BAW, получивший всемирную известность за построенный на базе советских ГАЗ и УАЗ внедорожник, появится в России.

Компания «BAW Россия» в третьем квартале начнет продажу внедорожника BAW 212 и минивэна BAW MPV, приводят «Китайские автомобили» пресс-релиз организации.

«Российский рынок сегодня уникален по своей структуре. Ушедшие игроки освободили сегменты, в которых есть запрос на качественные, надежные и недорогие автомобили, но почти нет предложений. Наши автомобили полностью соответствуют запросам рынка», — сообщил генеральный директор «BAW Россия» Джек Чжао.

BAW (Beijing Automobile Works) — один из старейших автомобильных заводов Китая, действующий с конца 1950-х годов. Разработку первой модели BAW BJ212 курировали советские инженеры, тот внедорожник был частично скопирован с ГАЗ-69 и УАЗ-469. Второе поколение уже построено на новой агрегатной основе, но в стилистике старого классического китайского уазика.

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