Зачем сайты требуют принять cookie

Пользователи Рунета обратили внимание, что в последнее время все сайты навязчиво просят согласиться на использование файлов cookie. Почему это происходит так массово и что будет, если отказаться от куки?

Дело в том, что с 30 мая 2025 года вступили в силу изменения в закон о персональных данных, согласно которым такие уведомления при первом заходе на сайт стали обязательными, и при их отсутствии владельцу сайта грозит крупный штраф — до 300 тысяч рублей.

Что такое cookie

Если коротко, cookie – это небольшие текстовые файлы, которые хранятся на устройстве пользователя и запрашиваются сайтом при его открытии. В этих файлах содержатся данные авторизации (логин, пароль), персональные настройки и статистика поведения пользователя.

В результате cookie помогают владельцам сайтов анализировать поведение пользователей и показывать им релевантную рекламу. За последнее, как правило, отвечают сторонние cookie — это файлы, которые устанавливаются на устройство не самим сайтом, а сторонними организациями: рекламными компаниями и аналитическими сервисами.

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Если не принимать cookies

В случае, если пользователь отказался от использования cookie-файлов, он сможет работать на сайте в обычном режиме, но могут возникнуть некоторые неудобства.

Первый и самый очевидный минус – придется каждый раз вводить логин и пароль, чтобы авторизоваться. Второе – сайт может грузиться дольше, а некоторые функции могут работать некорректно или вовсе быть недоступными.

Отложенные в корзину товары (если речь идет об онлайн-магазине) потребуется добавлять туда заново. Еще одним неприятным последствием отказа от cookies может стать показ рекламы товаров и услуг, далеких от сферы ваших интересов.

Многие сайты позволяют согласиться на частичное использование cookies, давая пользователю возможность контролировать, какие cookie-файлы разрешать, а какие блокировать. Например, можно принять основные и отклонить сторонние.

Функция управления cookie доступна в настройках браузера. Можно установить общие настройки или индивидуально для каких-то сайтов.