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Австралия передала Украине списанные танки Abrams

Источник:
Sibnet.ru
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Украина получила партию танков M1A1 Abrams от Австралии, сообщил министр обороны этой страны Ричард Марлес.

По его словам, Австралия передала Украине большую часть из 59 Abrams, однако точное количество чиновник не привел. Он уточнил, что остальные танки поставят Киеву в ближайшие месяцы, передает Reuters.

Abrams стали частью пакета помощи в размере 980 миллионов долларов, который австралийское правительство предоставило Украине. Австралия — один из крупнейших доноров Киева, не входящий в НАТО.

ВСУ передаются 59 списанных танков. Они были куплены в 2004 году. Австралия намерена заменить их более новыми моделями. Для передачи Украине Канберра получила у Вашингтона разрешение на экспорт танков в третью страну.

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andrei703333

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