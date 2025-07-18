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Футбольный симулятор EA Sports FC 26 получил дату релиза

Источник:
Sibnet.ru
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скриншот игры EA Sports FC 26
Фото: © ea.com

Корпорация Electronic Arts анонсировала выход новой части футбольного симулятора EA Sports FC 26 (ранее FIFA) с обновленным игровым процессом, основанном на отзывах игроков. Сообщение опубликовано на официальном сайте компании.

Игра предложит два новых шаблона: «соревновательный» — с более быстрым движением мяча и «аутентичный» — с более ответственными защитниками и естественными суматохами возле ворот.

Разработчики также обещают геймерам более отзывчивый дриблинг, более осознанный выбор позиции искусственным интеллектом и более реалистичные анимации.

Русской озвучки в новой части не будет, впервые за 18 лет. Игрокам придется довольствоваться локализованным меню и субтитрами на русском языке.

EA Sports FC 26 поступит в продажу 26 сентября 2025 года.

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Игры #Консоли #Футбол
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