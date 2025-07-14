Эксперт назвала признаки поддельных автозапчастей при онлайн-продажах

Одним из основных признаков контрафактной продукции является цена значительно ниже средней по рынку, рассказала руководитель направления электронной коммерции компании «Пежо Ситроен Рус» Катерина Космынина.

Продавцы оригинальной продукции никогда не станут торговать себе в убыток, поэтому фразы «распродажа остатков» или «ликвидация склада» часто используются как уловки для обмана, передает ее мнение издание «За рулем».

Другими признаками подделок служат отсутствие защитных элементов на упаковке и неаккуратное их нанесение, в том числе таких как голограммы, QR-коды и уникальные серийные номера.

«Фирменные» товары характерны высоким качеством печати текста и изображений, фальсификат часто выдают пузырьки воздуха под этикеткой, искривленные надписи, несоответствие цветов.

Мошенники нередко предлагают «универсальные» запчасти. Поэтому перед покупкой необходимо сверить OEM-номер детали или проверить совместимость с VIN-кодом автомобиля, а также потребовать у продавца сертификаты соответствия, добавила эксперт.