Химик назвал опасные в жару лекарства

Лекарства, повышающие риск перегрева организма или вызывающие обезвоживания, опасно принимать в жаркую погоду, рассказал ученый-химик, доцент РТУ МИРЭА Алексей Панов.

В число опасных входят диуретики, антигипертензивные препараты, антидепрессанты и нейролептики, лекарства от аллергии и другие. Особенно опасны в жару диуретики, так как они ускоряют потерю жидкости и электролитов, пояснил химик.

Антигипертензивные препараты, такие как бета-блокаторы и ингибиторы АПФ, могут ухудшать адаптацию сердечно-сосудистой системы к жаре. Антидепрессанты и нейролептики влияют на гипоталамус, мешая организму эффективно охлаждаться сообщает «Газета.ру» со слов Панова.

Антигистаминные средства, особенно первого поколения, такие как димедрол и супрастин, снижают потоотделение и могут вызывать сонливость, что увеличивает опасность перегрева.

Используемые при СДВГ стимуляторы, увеличивают теплопродукцию, нестероидные противовоспалительные препараты в высоких дозах могут ухудшать функцию почек и обезвоживать. Поэтому летом необходимо скорректировать прием лекарств, в том числе, мочегонных и слабительных средств.



