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Треть евродепутатов поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен

Источник:
ТАСС
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Фото: European Parliament from EU / CC BY 2.0

Поддержка вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен почти третью из проголосовавших евродепутатов (174 из 553) вызвала шок в Брюсселе.

«Сами сторонники вотума надеялись собрать поддержку максимум в 15-20%. Тот факт, что вотум поддержали 31,5% участвовавших в голосовании депутатов, стал настоящим шоком в Брюсселе. Уровень недовольства работой Еврокомиссии оказался гораздо выше прогнозов», — рассказал ТАСС дипломатический источник в миссии одной из стран ЕС.

Но, по его словам, это голосование «не окажет влияния на политический курс Еврокомиссии». Теперь «следует ожидать мощной медийной кампании по контролю ущерба, в которой, с высокой вероятностью, недовольство работой Еврокомиссии будет приписано внешним силам», отметил источник.

Европарламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге отклонил резолюцию о недоверии главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, который официально был выдвинут в связи с обвинениями в коррупцию при закупке вакцин от COVID-19.

За отклонение резолюции проголосовали 360 депутатов из 553, тогда как 174 парламентария поддержали вотум недоверия. Еще 18 членов ЕП воздержались.

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