Оззи Осборн попрощался со сценой

Легендарный британский музыкант Оззи Осборн вместе с другими участниками оригинального состава Black Sabbath отыграли прощальный концерт в своем родном городе Бирмингеме.

Прощальное шоу, названное «Назад к началу» (Back to the Beginning), прошло на футбольном стадионе «Вилла Парк» и продлилось около 10 часов, , сообщает The Independent. За это время на сцену вышли Slayer, Tool, Gojira, Metallica и Guns N Roses, а сам «Принц Тьмы» исполнил как свои сольные хиты, так и главные «боевики» Black Sabbath: War Pigs, Iron Man и Paranoid.

«Так здорово находиться на этой чертовой сцене, вы даже не представляете», — цитирует издание 76-летнего Осборна, который обратился к поклонникам с черного крылатого трона (музыкант страдает от болезни Паркинсона и вынужден выступать сидя).

По данным The Independent, за звук на прощальном концерте Black Sabbath отвечал легендарный гитарист Том Морелло (Rage Against the Machine, Audioslave и Prophets of Rage), а ведущим шоу стал голливудский актер Джейсон Момоа, признававшийся, что является фанатом Осборна и его группы.

Группа Black Sabbath была образована в 1968 году и считается родоначальником жанра хэви-металл. В оригинальный состав, помимо вокалиста Оззи Осборна, вошли Тони Айомми (гитара), Гизер Батлер (бас-гитара) и Билл Уорд (ударные).