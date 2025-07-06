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Наука выявила у женщин интерес к мужчинам с небольшой полнотой

Источник:
Personality and Individual Differences
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Международная группа ученых из Китая, США и Великобритании взялась прояснить, как жировые запасы у мужчин влияют на их физическую привлекательность. Исследователи попросили оценить изображения 15 мужчин с разными фигурами. Их лица сделали размытыми, чтобы избежать оценок по чертам лица.

В результате самыми привлекательными посчитали мужские тела с ИМТ от 23 до 27 (об избыточном весе говорит уровень от 25 до 30). Иными словами, нормальные и слегка упитанные мужчины нравились больше, чем худощавые и мускулистые, приводит журнал Personality and Individual Differences отчет ученых.

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Интересно, что самым значимым параметром привлекательности мужского тела оказался процент жировой ткани. Наиболее предпочитаемым респонденты, вне зависимости от страны, признали умеренный уровень в 13-14%.

Полученные данные расходятся с распространенным мнением о том, что главные составляющие привлекательности мужского тела — это мускулистость и V-образный торс, заключили исследователи.

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Наука #Психо #Любовь
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