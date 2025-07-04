НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Экстрасенс Александр Шепс опроверг госпитализацию с пневмонией

Источник:
Sibnet.ru
204 0
Экстрасенс Александр Шепс
Фото: © телеграм-канал Александра Шепса

Экстрасенс, победитель 14-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс успокоил поклонников, опровергнув информацию о его госпитализации с пневмонией.

Шепс находится на обследовании в отделении пульмонологии одной из столичных больниц из-за жалоб на проблемы с легкими, сообщил телеграм-канал Mash без ссылок на источники.

«На этот раз госпитализировали меня с пневмонией… Спешу успокоить: я абсолютно здоров», — написал экстрасенс в телеграм-канале.

Шепс добавил, что у него «легкие работают лучше, чем факт-чекинг у распространителей этих новостей». Он передал привет «авторам фейка» и попросил в следующий раз придумать что-то поинтереснее.

Весной экстрасенс получил травму в ходе съемок проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших», которые проходили в башкирском селе Емметово. Ему потребовалась медицинская помощь, но что именно произошло с ним, до сих пор неизвестно.

Еще по теме
Снят юбилейный 25-й сезон сериала «Тайны следствия»
Рогозин пригрозил отправить на фронт кавээнщиков за шутку
Бывший режиссер программы «Время» Калерия Кислова умерла в 99 лет
Объявлены дата старта и участники реалити-шоу «Мастер игры»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Хватит ныть!»: Миронов ответил на жалобы АвтоВАЗа
Лавров заявил об утрате Макроном и Мерцем здравого смысла
Госпошлины для автовладельцев вырастут в разы
Меркель указала на способ остановить конфликт на Украине
Обсуждение (0)
Топ комментариев

mosquito__2010

улетают в небеса европейские пенсии.

GammiPluh

Польский склад мебели рванул, видимо табуретки того же производителя-бракодела что и кондиционеры

Uynachalnica

"По словам Набиуллиной, российская экономика завершила адаптацию к внешним ограничениям и вступает в...

pepelmetal

Выйдет теперь лет в 50 знатно спустила свою жизнь!