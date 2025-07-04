Экстрасенс Александр Шепс опроверг госпитализацию с пневмонией

Экстрасенс, победитель 14-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс успокоил поклонников, опровергнув информацию о его госпитализации с пневмонией.

Шепс находится на обследовании в отделении пульмонологии одной из столичных больниц из-за жалоб на проблемы с легкими, сообщил телеграм-канал Mash без ссылок на источники.

«На этот раз госпитализировали меня с пневмонией… Спешу успокоить: я абсолютно здоров», — написал экстрасенс в телеграм-канале.

Шепс добавил, что у него «легкие работают лучше, чем факт-чекинг у распространителей этих новостей». Он передал привет «авторам фейка» и попросил в следующий раз придумать что-то поинтереснее.

Весной экстрасенс получил травму в ходе съемок проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших», которые проходили в башкирском селе Емметово. Ему потребовалась медицинская помощь, но что именно произошло с ним, до сих пор неизвестно.