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Юрист разъяснил правила обеда на работе

Источник:
Sibnet.ru
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Ресторан, еда, тарелка
Фото: © The White House

Офисные сотрудники имеют право пить чай на рабочем месте, а обед может длиться до двух часов, объяснила юрист Ольга Владимирова. 

«Если работодатель не отпускает сотрудника на обеденный перерыв, необходимо направить руководителю заявление с требованием организовать перерыв. В случае, если это не поможет, следует обратиться в инспекцию труда и, если потребуется, в суд», — передает hh.ru со слов Владимировой.

Работодатель может запретить принимать пищу на рабочем месте, но запрет признают неправомерным, если у сотрудника нет других возможностей пообедать — рядом отсутствуют точки общепита.

Владимирова уточняет, что время начала и окончания обеда должно быть точно установлено в документе, который подписывают все работники. Его продолжительность не может быть дольше двух часов и короче 30 минут.

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Топ комментариев

pepelmetal

Так с этим Фрицем вроде никто и не собирался разговаривать 🤣

Uynachalnica

Замануха то какая! А квартирку бесплатно давать будут?

sibnet1000

И зачем государству столько "ХЕРОВЫХ" специалистов?! Их по моему и сейчас хватает, теперь, ещё и за счет...

atyasov78

Так лет через десять и звонки научится делать...