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Лавров заявил об утрате Макроном и Мерцем здравого смысла

Источник:
РБК
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Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров
Фото: © МИД России

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц «окончательно утратили здравый смысл», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД России упомянул совместную статью Макрона и Мерца и привел тезисы из нее: «Европа должна вооружиться; Россия — главная угроза, она ведет империалистические войны, в 2008 вторглась в Грузию, в 2014-м — в Крым и Донбасс, в 2022-м — на территорию всей Украины; цель Путина подорвать европейскую безопасность».

«Я думаю, что одних этих цитат для человека, который мало-мальски понимает, что происходит в Европе и следит за событиями, достаточно, чтобы понять, что эти деятели утратили окончательно здравый смысл и пытаются откровенно вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать всю Европу», — цитирует РБК Лаврова.

«Особенно неприемлемыми» глава МИД назвал недавние заявления немецкого канцлера о необходимости сделать Украину сильной, «не поддаваться на российские ухищрения», в том числе призывы к переговорам.

«Потрясающее сравнение для человека, который претендует на серьезное к нему отношение в качестве канцлера», — сказал Лавров.

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Политика #Мир
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