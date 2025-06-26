Путин продлил отсрочку от армии для старообрядцев

Российский президент Владимир Путин продлил предоставление права для старообрядцев на получение отсрочки от призыва на военную службу. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, отсрочка продлевается на период до 2030 года. Впервые ее ввели в 2020 году. Она распространяется на старообрядцев, приехавших в Россию по программе переселения, проживающих на Дальнем Востоке и работающих в фермерских хозяйствах.

Первоначально ее ввели на пять лет. Таким образом, действие программы завершалось в текущем году. При этом активное переселение старообрядцев из других стран в Россию началось в 2017 году после того, как Путин посетил духовный центр старообрядцев в Москве.

В основном семьи старообрядцев переезжают в Россию из стран Латинской Америки. По оценкам церкви, всего в мире проживают от одного до двух миллионов старообрядцев, многие из которых в свое время покинули Россию.

Ранее Путин также подписал указ, согласно которому старообрядцы, переселяющиеся на Дальний Восток по программе возвращения соотечественников, могут получить российское гражданство по упрощенной программе.