Как восстановить олеофобное покрытие смартфона

Если экран смартфона начал быстро покрываться жирными разводами, а пальцы скользят по нему не так легко, как раньше, значит на гаджете начало стираться олеофобное покрытие. Есть несколько способов его восстановления в домашних условиях.

Что такое олеофобное покрытие

Олеофобное покрытие — это ультратонкий слой прозрачного полимерного состава, наносимый на поверхность стекла экрана смартфона на заводе. Покрытие было изобретено в Германии и запатентовано в 2005 году.

Главная задача олеофобного покрытия — предотвращать загрязнение экрана отпечатками пальцев. В дополнение оно делает поверхность более гладкой, пальцы легче скользят по экрану. Ухаживать за таким экраном тоже проще — достаточно протереть обычной салфеткой.

Эффективность и долговечность олеофобного покрытия значительно отличаются в зависимости от модели смартфона — премиальные гаджеты получают более качественное и стойкое покрытие по сравнению с бюджетными.

При активном использовании заводское покрытие начинает заметно деградировать через полгода-год. На срок службы сильно влияют условия эксплуатации — частота и способ очистки экрана, наличие или отсутствие защитного стела, пленки, чехлов.

Наличие олеофобного покрытия проверяется каплей воды Фото: © Sibnet.ru

Проверить наличие олеофобного покрытия легко. Достаточно капнуть воду на экран, если жидкость растекается по дисплею неравномерно — покрытия нет или оно износилось. Новое покрытие отталкивает воду, капля скользит по экрану без потери формы и не оставляя следов.

Как восстановить олеофобное покрытие

Специальные жидкости. На маркетплейсах продаются жидкости для восстановления олеофобного покрытия на основе фторуглеродных соединений. Фактически, это аналог заводской пленки, только в менее стойкой форме.

Для восстановления необходимо тщательно очистить экран, удалив все загрязнения сначала изопропиловым спиртом, а затем сухой микрофиброй. После этого нанести пару капель на центр экрана и круговыми движениями в течение минуты втереть жидкость в поверхность.

Затем следует взять сухую салфетку из микрофибры и отполировать экран до полного исчезновения разводов. Для окончательной полимеризации потребуется остановить телефон в покое минимум на шесть часов. В это время нельзя трогать экран и пользоваться гаджетом.

Обычно восстановленный таким способом экран сохраняет олеофобные свойства на протяжении месяца, затем потребуется повторная обработка. После нескольких нанесения долговечность покрытия может немного увеличиться.

Защитное стекло. Восстановить олеофобное покрытие можно проще и быстрее — купить защитное стекло или гидрогелевую пленку с таким составом. После наклейки новая поверхность с отталкивающими свойствами прослужит минимум несколько месяцев.

Что делать нельзя

Олеофобное покрытие быстро разрушится, если использовать для очистки медицинский спирт, ацетон, растворители. Допустимо очищать сильные загрязнения каплей изопропилового спирта, однако оптимальным является безворсовая салфетка или специальное средство для экранов.

Для протирки экрана противопоказаны абразивные чистящие средства или грубые ткани. Также не стоит использовать для восстановления олеофобности «народные» средства наподобие WD-40, автополиролей или растительного масла — никакого положительного эффекта от них не будет.