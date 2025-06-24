Трамп анонсировал прекращение огня между Ираном и Израилем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

«Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня», — написал Трамп в соцсети Truth Social. После этого 12-дневная война будет считаться завершенной, добавил он.

Президент США выразил надежду, что у Ирана и Израиля «хватит выносливости и мужества и интеллекта», чтобы закончить конфликт, который «мог длиться годами, разрушая Ближний Восток».

«Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: "Мир!" Я знал, что время настало. Мир и Ближний Восток — настоящие победители! Обе нации увидят огромную любовь, мир и процветание в своем будущем», — написал Трамп.



